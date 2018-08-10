شؤون فلسطينية

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" للسنة الرابعة على التوالي

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" للسنة الرابعة على التوالي
المستشار الدولي الفلسطيني وسيم عواد
رام الله - دنيا الوطن
قامت شركة مايكروسوفت العالمية للسنة الرابعة على التوالي بمنح جائزة مايكروسوفت "الخبير الأكثر قيمة للمستشار الدولي الفلسطيني وسيم عواد Microsoft Most Valuable Professional – MVP. 

وياتي هذا الإختيار ضمن منافسة تمت فيها تصفية عشرات الآلاف من خبراء التكونولوجيا حول العالم، وتعتبر هذه الجائزة من أهم وأعلى الجوائز العالمية ، حيث يتم الإختيار بناءً على مجموعة من المعايير والشروط غاية في التعقيد والصرامة ، يتم خلالها التنافس بين أعلام التكنولوجيا حول العالم.

إستطاع عواد انتزاع اللقب والجائزة للسنة الرابعة على التوالي ، ويعد هذا إنجازاً دولياً كبيراً للعقول والطاقات الفلسطينية في المحافل الدولية.

يذكر أن الخبير الدولي وسيم عواد هو فلسطيني الأصل ويعتبر من أهم المغتربين الفلسطينيين الذين حققوا انجازات واسعة على عدة أصعدة في المجال العلمي التكنولوجي والابتكارات وتطوير الأعمال والإستراتيجات في اوروبا والشرق الأوسط ، وهو حاصل على عدة براءات اختراع ، تم تصنيفه كواحد من أفضل 10 خبراء  التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط، وهو حاصل على اكثر من 34 شهادة دولية مع مرتبة الشرف الاولى .

وقام عواد بتنفيذ وبناء مجموعة ضخمة من الانظمة المعقدة حول العالم ، حاصل على عدة جوائز في مجال الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الإفتراضية والحوسبة السحابية ، ساهم عواد في العديد من الأبحاث العلمية الدولية ، وتمكّن من اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في الكثير من الانظمة العالمية لمجموعة من الشركات الكبرى بالاضافة الى ان عواد يقود فريق التدخل السريع للمهام المعقدة حول العالم

 الأستاذ وسيم عواد شارك في الكثير من المنافسات العلمية الدولية كعضو ورئيس لجنة تحكيم، ومؤخراً تم اختياره وتكريمه كأفضل قائد ومدير لتطوير الاعمال الاستراتيجية في اوروبا.

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