تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة



وباشر عضو التجمع دكتور سفيان أبو عبيد، استشاري طب العظام والمفاصل وجراحة المناظير، ضمن الوفد الألماني، عدة عمليات جراحية منها عملية رباط صليبي، وصفت بالنوعية تحتاج الى درجة عالية من الخبرات وذلك لشاب في العشرين من عمره.



وكان المريض يعاني من تمزق في الرباط الصليبى الأمامي، وتمزق في الغضاريف الهلالية للركبة، منذ شهور طويلة، وأُجريت العملية للمريض بشكل طارئ، بعد اجراء فحوصات الرنين المغناطيسي من خلال أخذ أوتار من خارج الركبة وزرعها في داخل الركبة بالمنظار الجراحي والتي استمرت لثلاث ساعات، وقد أجريت العملية حسب المقاييس العالمية وأحدث الطرق المتبعة في المانيا وبأقل المضاعفات.



يُذكر أن المريض حضر إلى المستشفى بعد تسعة أيام من إجراء العملية مشياً على الأقدام وبدون عكاز او اي أدوات المساعدة، وقد اختفت كافة الأعراض التي كان يعاني منها قبل العملية من عدم ثبات للمشي، والآلام المصاحبة لها، وبهذه العملية الجراحية انهيت معاناة الشاب بعد ثمانية أشهر، تنقل خلالها بين عدة مستشفيات أو التحويل للخارج.



من جانبه، ثمن وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف ابو الريش دور وجهود تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا المستمرة ودون انقطاع في دعم القطاع الصحي في فلسطين ومساعدة اهلنا المحاصرين هناك ومثال الشاب المذكور وما شابهها من حالات كثيرة اخرى لهو خير دليل على ذلك.



من جهتها أعلنت مسؤلة الإغاثة في التجمع الدكتورة غادة ابو عيشة أن وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يعمل كل ما في جهده للتخفيف عن معاناة شعبنا المحتل وان الوفد قد اصطحب معه العديد من الأدوات الطبية و الجراحية لعدم وجودها هناك والتي تمكن الخبراء من إجراء عمليات جراحة متقدمة، والتي وصل عددها إلى 16 عملية معظمها حالات صعبة.



وقام الوفد بالكشف على عشرات الحالات الاخرى في العيادة الخارجية إلى جانب تدريب الطواقم المحلية، مشيدة بخبراتهم ومهاراتهم حسب الإمكانيات المتاحة، خاصة في ظل وجود احتلال غاشم وحصار صارم وإصابات كثيرة وحرجة جراء الاعتداءات الإسرائيلية حيث تعامل الوفد معها بكل مهارة رغم قلة الإمكانات الموجودة في فلسطين. ‎



الجدير ذكره ان تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا حصل العام الماضي على جائزة بوشيو ميديا برايس الألمانية في حفل أقيم في مدينة بادن-بادن الألمانية وذلك لإنجازات التجمع الكثيرة والمميزة في الطب الإغاثي.



ويعتبر التجمع من أكبر وأنشط المؤسسات الطبية العاملة على الساحة الأوروبية وبجانب الطب الإغاثي يقوم التجمع بالعديد من الفعاليات العلمية والأكاديمية البارزة أشهرها المؤتمر العلمي السنوي والذي عقد هذا العام بمستوى مهني وعلمي عالمي وحضره عدد كبير من الاطباء والعلماء الدوليين في مدينة فرانكفورت في وسط غرب المانيا.













رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور أشرف الددا رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا عن وصول وفد طبي من المانيا الى فلسطين لإجراء عمليات جراحية معقدة في قطاع غرة.