البرغوثي: الخان الاحمر يواجه ببسالة مؤامرة التطهير العرقي



و اضاف: "اننا لا ندافع هنا فقط عن الخان الاحمر، بل وعن شرف وكرامة شعبنا، و عن عروبة القدس، و عن مستقبل كل فلسطين.

و دعا البرغوثي الى اوسع مشاركة جماهيرية من خلال التواجد الفعال في الخان الاحمر".



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اثناء مشاركته في اداء صلاة الجمعة و في المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر: "ان سكانه يتصدون ببسالة لمؤامرة التطهير العرقي الصهيونية، و أكد البرغوثي اهمية حشد طاقات المقاومة الشعبية التي تمثل السبيل الرئيسي لحماية الخان الاحمر و القدس و فلسطين".