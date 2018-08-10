التربية: توسيع التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن رغبة دولة الكويت الشقيق بالتعاقد مع مزيد من المعلمين الفلسطينيين للعمل لديها؛ نظراً لتميز المعلم الفلسطيني ومهاراته وخبراته المتنوعة؛ وهو ما اعتبرته الوزارة تصويتاً بالثقة للمعلم الفلسطيني وشهادة فخر واعتزاز للأسرة التربوية قاطبةً ولعموم شعبنا.ولفتت الوزارة في بيان صحفي؛ إلى استمرار استقبال طلبات المعلمين/ات الراغبين بالعمل في دولة الكويت للعام الدراسي 2018-2019 من حملة المؤهلات الجامعية في تخصص الرياضيات (من كليات العلوم في جامعات الوطن)؛ وذلك حتى يوم السبت 11/8/2018؛ مشيرةً إلى أن اللجنة المكلفة بالتعاقد مع المعلمين ستمارس أعمالها أيضاً يوم غدٍ الجمعة.وجددت الوزارة دعوتها للراغبين بالتقدم لهذه الوظائف؛ للتوجه إلى مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي الكائن في مدينة البيرة بجانب المدرسة الهاشمية الثانوية للبنين؛ مصطحبين معهم الوثائق الآتية: السيرة الذاتية مطبوعة باللغة العربية وثلاث صور عنها، وخمس صور شخصية، وجواز السفر الأصلي شريطة أن يكون صالحاً لغاية عامين على الأقل، وخمس صور عن الجواز، وشهادة الميلاد الأصلية وثلاث صور عنها، وشهادة الجامعة الأصلية، شريطة أن لا يقل التقدير عن جيد، وثلاث صور مصدقة عن الشهادة، وشهادات الخبرة الأصلية المصدقة وثلاث صور عنها.يشار إلى أن دولة الكويت تسعى من خلال زيارة وفدها إلى فلسطين للتعاقد مع 150 معلماً ومعلمة في تخصص الرياضيات، وذلك مناصفة بين الذكور والإناث.