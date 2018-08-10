شؤون فلسطينية

الشعبية: يجب استثمار حالة الوحدة الميدانية ودفع المصالحة إلى الأمام

الشعبية: يجب استثمار حالة الوحدة الميدانية ودفع المصالحة إلى الأمام
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على ضرورة استثمار حالة الوحدة الميدانية التي تعززت في ميدان المواجهة للدفع بعملية المصالحة إلى الأمام دعماً للجهود المصرية، داعية الرئيس محمود عباس والسلطة لرفع الاجراءات عن قطاع غزة فوراً، فلا يعقل أن تستمر هذه الاجراءات وشعبنا يواجه عدواناً إسرئيليًا شاملاً.

توجهت الجبهة بتحية الفخر والاعتزاز إلى الشهداء الذين ارتقوا اليوم برصاص الاحتلال أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الجبهة أن غزة بتصديها المتواصل لكل أشكال الحصار والعدوان الإسرائيلي تواصل تجسيد أنصع الصور المشرقة في تاريخ نضالنا الوطني، حيث توجه اليوم بإرادتها وعزيمتها وبتضحيات أبنائها رسائل تحدي جديدة للاحتلال المجرم ولكل
المحاولات الهادفة لتحييدها ومقاومتها من دائرة الصراع.

واعتبرت الجبهة أن غزة تثبت اليوم في هذا الزخم الجماهيري الكبير بمسيرات العودة في جمعة ( لغزة الحرية والحياة) أنها رافعة للنضال الوطني ورأس حربة المقاومة، وتؤكد فيها التكامل في أدوات النضال بين الوسائل الشعبية والكفاحية.

ووصفت الجبهة تعمّد استهداف عدد كبير من المواطنين المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وخصوصاً الطواقم الطبية بأنه استمرار لجرائم الحرب الذي يرتكبها هذا الاحتلال.

وتوجهت الجبهة بالتحية إلى السواعد المقاتلة التي تجابه العدوان وتدافع عن شعبنا وعن الحقوق والثوابت، وتتصدى لكل أشكال الابتزاز الذي يحاول الاحتلال تمريرها، داعية جماهير شعبنا بالضفة والوطن المحتل لحراك جماهيري واسع تضامناً وإسناداً لغزة وأهلها وهي تخوض معركة الصمود والمقاومة نيابةً عن الكل الوطني.

واعتبرت الجبهة أن ضربات المقاومة الموحدة وتحت لواء غرفة العمليات المشتركة في الأيام الماضية هي تطور لافت في أداء وتكتيكات المقاومة تعزز معادلة الردع وحجم التنسيق بين مختلف الأذرع العسكرية، واصفة تدمير الاحتلال مركز سعيد المسحال الثقافي في غزة بأنه إفلاس إسرائيلي، واستهداف للوجود الفلسطيني والثقافة والتراث والهوية والكيانية الوطنية، وإثبات بأن هذا العدو فاشي لا يملك أي موروث أخلاقي ووجودي على هذه الأرض.

وختمت الجبهة داعية جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في الجمعة المقبلة، التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار وهي جمعة (ثوار لحماية القدس والأقصى) دعماً وإسناداً لصمود أهلنا في القدس والخليل في مواجهة الممارسات الإسرائيلية والمخططات لتهويد المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

أخبار ذات صلة

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة &#34;مايكروسوفت&#34; للسنة الرابعة على التوالي

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" للسنة الرابعة على التوالي

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط يعزل أربع قرى عن بيت لحم

الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط يعزل أربع قرى عن بيت لحم

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة هدفه التشويش على حوارات المصالحة

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة هدفه التشويش على حوارات المصالحة

البرغوثي: الخان الاحمر يواجه ببسالة مؤامرة التطهير العرقي

البرغوثي: الخان الاحمر يواجه ببسالة مؤامرة التطهير العرقي

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة &#34;مايكروسوفت&#34; للسنة الرابعة على التوالي

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" للسنة الرابعة على التوالي

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط يعزل أربع قرى عن بيت لحم

الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط يعزل أربع قرى عن بيت لحم

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة هدفه التشويش على حوارات المصالحة

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة هدفه التشويش على حوارات المصالحة

البرغوثي: الخان الاحمر يواجه ببسالة مؤامرة التطهير العرقي

البرغوثي: الخان الاحمر يواجه ببسالة مؤامرة التطهير العرقي

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

منوعات

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:&#34;إيه صفيحة الزبالة دي؟&#34;

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:"إيه صفيحة الزبالة دي؟"

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب &#34;القبلات&#34; بهذه الحميمية

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب "القبلات" بهذه الحميمية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

شاهد منزل &#34;أنابيلا هلال&#34; الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد منزل "أنابيلا هلال" الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد كيف اصبحت &#34;عزيزة جلال&#34; بعد 33 عاماً من الإعتزال

شاهد كيف اصبحت "عزيزة جلال" بعد 33 عاماً من الإعتزال

عربي

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

شاهد لأول مرة &#34;حزب الله&#34; يعرض ترسانته الجوية.. فهل ستخشاهم إسرائيل؟

شاهد لأول مرة "حزب الله" يعرض ترسانته الجوية.. فهل ستخشاهم إسرائيل؟

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء