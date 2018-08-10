دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدين العدوان على غزة وتطالب بفتح تحقيق دولي

رام الله - دنيا الوطندانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية أول أمس الاربعاء العدوان والقصف المتواصل لقوات الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.ودعت الدائرة في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة لضمان عدم افلات مرتكبيها من العقاب والمحاسبة القانونية .وختمت الدائرة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان وتوفير حماية دولية للمدنيين في فلسطين عموما وفي قطاع غزة على وجه الخصوص الذين يتعرضون يوميا لابشع انواع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الانساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة .