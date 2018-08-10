شؤون فلسطينية

بحر: لا تراجع عن معادلة المقاومة "القصف بالقصف والهدوء بالهدوء"

بحر: لا تراجع عن معادلة المقاومة "القصف بالقصف والهدوء بالهدوء"
الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن المقاومة مستمرة ضد الاحتلال حتى نحقق لشعبنا الحرية والحياة.

وشارك د. بحر على رأس وفد برلماني في مسيرات العودة شرق مدينة خان يونس، ضم الوفد النائب يونس الأسطل، النائب خميس النجار، النائب يحيى العبادسة، كما شارك الوفد البرلماني في تأدية واجب العزاء لآل خماش باستشهاد ايناس وابنتها بيان.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته، وأن المعادلة الجديدة للمقاومة مستمرة وهي الدم بالدم والقصف بالقصف والهدوء بالهدوء، مع حق مقاومتنا في الدفاع عن شعبها ومقدساتها وفي الاعداد لحماية شعبنا.

وثمن د. بحر الدور البطولي للمقاومة في التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على اعتداءاته على أبناء شعبنا، مؤكدا أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض أي معادلات جديدة في الميدان.

وأوضح أن نتنياهو وجيشه لم يستطيعوا القضاء على الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، فقاموا بالتصعيد والعدوان على غزة في محالة يائسة لوقف مسيرات العودة، مؤكدا أنها مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وتابع "نحن اليوم أمام إجرام إسرائيلي جبان خالف كل الأعراف الدولية والقانونية والإنسانية، عدو يقتل النساء الأطفال أمام العالم بكل استهتار".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

التربية: توسيع التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

التربية: توسيع التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

الشعبية: يجب استثمار حالة الوحدة الميدانية ودفع المصالحة إلى الأمام

الشعبية: يجب استثمار حالة الوحدة الميدانية ودفع المصالحة إلى الأمام

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدين العدوان على غزة وتطالب بفتح تحقيق دولي

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدين العدوان على غزة وتطالب بفتح تحقيق دولي

ابو هولي: الأزمة المالية لوكالة الغوث تحمل ابعادا سياسية والمشكلة مع امريكا

ابو هولي: الأزمة المالية لوكالة الغوث تحمل ابعادا سياسية والمشكلة مع امريكا

الخضري يرحب بدعوة الأمم المتحدة اسرائيل رفع القيود عن ادخال الوقود لغزة

الخضري يرحب بدعوة الأمم المتحدة اسرائيل رفع القيود عن ادخال الوقود لغزة

وزير الصحة يدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف &#34;عبد الله القططي&#34;

وزير الصحة يدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف "عبد الله القططي"

البطنيجي: مصرع مواطن على يد شقيقه في مدينة غزة

البطنيجي: مصرع مواطن على يد شقيقه في مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

التربية: توسيع التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

التربية: توسيع التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

الشعبية: يجب استثمار حالة الوحدة الميدانية ودفع المصالحة إلى الأمام

الشعبية: يجب استثمار حالة الوحدة الميدانية ودفع المصالحة إلى الأمام

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدين العدوان على غزة وتطالب بفتح تحقيق دولي

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدين العدوان على غزة وتطالب بفتح تحقيق دولي

ابو هولي: الأزمة المالية لوكالة الغوث تحمل ابعادا سياسية والمشكلة مع امريكا

ابو هولي: الأزمة المالية لوكالة الغوث تحمل ابعادا سياسية والمشكلة مع امريكا

الخضري يرحب بدعوة الأمم المتحدة اسرائيل رفع القيود عن ادخال الوقود لغزة

الخضري يرحب بدعوة الأمم المتحدة اسرائيل رفع القيود عن ادخال الوقود لغزة

وزير الصحة يدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف &#34;عبد الله القططي&#34;

وزير الصحة يدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف "عبد الله القططي"

باراك: إنهاء حماس يكون باحتلال قطاع غزة

باراك: إنهاء حماس يكون باحتلال قطاع غزة

منوعات

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:&#34;إيه صفيحة الزبالة دي؟&#34;

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:"إيه صفيحة الزبالة دي؟"

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب &#34;القبلات&#34; بهذه الحميمية

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب "القبلات" بهذه الحميمية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

شاهد منزل &#34;أنابيلا هلال&#34; الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد منزل "أنابيلا هلال" الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد كيف اصبحت &#34;عزيزة جلال&#34; بعد 33 عاماً من الإعتزال

شاهد كيف اصبحت "عزيزة جلال" بعد 33 عاماً من الإعتزال

عربي

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

شاهد لأول مرة &#34;حزب الله&#34; يعرض ترسانته الجوية.. فهل ستخشاهم إسرائيل؟

شاهد لأول مرة "حزب الله" يعرض ترسانته الجوية.. فهل ستخشاهم إسرائيل؟

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء