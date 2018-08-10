وزير الصحة يدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف "عبد الله القططي"

رام الله - دنيا الوطندان وزير الصحة، الدكتور جواد عواد، اليوم، قتل الجيش الاسرائيلي المسعف المتطوع عبد الله القططي (20 عاماً)، شرق رفح.وباستشهاد المسعف القططي يرتفع عدد الشهداء المسعفينخلال مسيرات العودة إلى 3 شهداء، بينهم مسعفة.وقال الوزير في بيان صحفي: إن قتل المسعفين ومتطوعي الاسعاف يعد خرقاً صارخاً لكافة المعاهدات والمواثيقالدولية، التي تطالب بحماية المسعفين في واجبهم الانساني في إنقاذ ورعاية الجرحى.وطالب الوزير كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المواطنين العُزَّل في كافة المدن الفلسطينية الذين يتعرضون لمختلف أشكال القتل برصاص الجيش الاسرائيلي.واستشهد منذ بدء مسيرات العودة، أكثرَ من170٠ مواطنًا، بينهم ما يزيد عن 25 طفلاً و3 سيدات وأصيبَ نحو 20 ألفَ مواطن.وقد تعرضت طواقم الاسعاف أيضاً، لمختلف الاعتداءات من قتلٍ وجرحٍ واستهدافٍ للنقاط الطبية وسيارات الاسعاف.وأكد الوزير أن القيادة السياسية على تواصل دائم للاطمئنان على صحة أبناء شعبنا، وأضاف أن الطواقم الطبية تواصلالليل بالنهار لتقوم بواجبها الانساني في رعاية المصابين في مختلف مراكز العلاج بالوطن.