البطنيجي: مصرع مواطن على يد شقيقه في مدينة غزة





بدوره، أفاد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بأن المواطن (ط ، ع)، (28 عاما)، لقي مصرعه، بعدما أطلق شقيقه (ر ، ع)، (20 عاما)، النار عليه، وأصيب في عينه مما أسفر عن مقتله، فيما جرى اعتقال القاتل.









خاص دنيا الوطنلقي مواطن (28 عاما)، مصرعه اليوم الجمعة، بعد تعرضه لطلق ناري بعينه، في حي الزيتون شرق مدينة غزة.