شاهد.. والدة الشهيد "القططي": ما تقولوا عبد الله مات

رام الله - دنيا الوطنبالآلم والبكاء، ودعت أسرة الشهيد المسعف عبد الله القططي (20 عامًا)، ابنها الذي استشهد اليوم أثناء تأديته لعمله في إسعاف مصابي مسيرات العودة.وفي احد الفيديوهات قالت والدة الشهيد موجهة حديثها لمن حولها بألا يقولوا أن عبد الله مات، وقالت باللهجة الفلسطينية: "يما ارجعلي.. ارجعلي يما.. ما تقولوا عبد الله مات"، فيما قالت شقيقة الشهيد خلال توديعها له: "الله يصبر قلبنا على فراقك".