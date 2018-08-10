خلال جلسة "كابينت".. خلاف كبير حدث ما بين نتنياهو وليبرمان بشأن غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف الصحفي الإسرائيلي باراك دافيد عن فحوى النقاشات التي حدثت في اجتماع المجلس السياسي الأمني الحكومي الإسرائيلي المصغر (كابينت) أمس الخميس، لبحث التصعيد الذي حدث في قطاع غزة.وقال دافيد: إن خلافًا حادًا حدث في اجتماع (كابينت)، ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان.وأوضح أن نتنياهو سعى إلى إنهاء الجولة في قطاع غزة، وانحاز له معظم الوزراء في حكومته، بهدف التركيز على الخطر في الجبهة الشمالية، حيث أكد نتنياهو أن الحرب على غزة في هذا التوقيت سيضر بشكل كبير على جبهة الشمال، واهتمامات الجيش الإسرائيلي.حديث نتنياهو لم يعجب وزير الجيش ليبرمان، وكذلك الوزير زئيف إلكين، حيث أكد الإثنان أنه يجب توسيع الهجوم على قطاع غزة، واستهداف حركة حماس بالتحديد.