مدفعية الاحتلال تقصف منزل لعائلة "أبو عابدة" شرقي البريج وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقصف مساء اليوم الجمعة، مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا يعود لأحد المواطنين، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.وقال مراسلنا: إن قذيفة أطلقتها دبابة تابعة لجيش الاحتلال سقطت على منزل يعود لعائلة (أبوعابدة) قرب مقبولة شرق البريج وأحدثت أضراراً دون اصابات.إللى ذلك، قالت مصادر محلية: إن مدفعية الاحتلال قصفت موقع "مقبولة" التابعة للمقاومة الفلسطينية، شرقي البريج، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات في المكان.بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه رداً على انتهاكات وقف إطلاق النار على طول السياج في قطاع غزة، هاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي، موقعًا لحركة حماس.يشار إلى أن جولة من التصعيد حدثت خلال اليومين الماضيين ما بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي، أدت إلى قصف الاحتلال لمبان سكنية ومواقع للمقاومة الفلسطينية، اضافة إلى تدمير مؤسسة ثقافية بشكل كامل.ولوحظ اليوم مشاركة الدبابات الإسرائيلية، المتمركزة على حدود قطاع غزة، باطلاق رشاشاتها باتجاه المواطنين المشاركين في مسيرات العودة، حيث كان طوال الجُمع الماضية الاستهدافات الإسرائيلية تتم عبر القناصة المتمركزة على الشريط الحدودي لقطاع غزة.