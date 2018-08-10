شؤون فلسطينية

مؤسسة "المسحال" الثقافية تُعلق على تدمير طائرات الاحتلال للمبنى بغزة

مؤسسة "المسحال" الثقافية تُعلق على تدمير طائرات الاحتلال للمبنى بغزة
من مكان القصف
خاص دنيا الوطن
أصدرت ادارة مؤسسة سعيد المسحال، بيانًا صحفيًا، تحدثت فيه عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي، مبنى مؤسسة "المسحال" في مدينة غزة، أمس الخميس، حيث أدى القصف الإسرائيلي لتدمير المبنى المكون من خمسة طوابق.

وقالت ادارة المؤسسة: "إن العدوان الاسرائيلي الهمجي، الذي استهدف مؤسسة المسحال للثقافة والعلوم، هو استهداف للثقافة الوطنية التنويرية، وهو تأكيد على همجية المحتل وكراهيته لأي شكل من أشكال التنوير والتثوير الثقافي الحضاري في بلادنا".

وأضافت المؤسسة: "كانت ومازالت مؤسسة سعيد المسحال مركزاً مهمًا من مراكز التنوير والتثوير الحضاري، وهذا ما يثير افرازات الغدد العدائية عند المحتل، الذي يدعي بأنه الوحيد في المنطقة الذي يمتلك مقومات الفعل الحضاري الانساني، و بلا شك بأنه بريء مما يدعي، فيتجه لتدمير المراكز والبنى الثقافية في بلادنا ، تحت حجج واهية ليست ذات صلة بغير تأكيد همجيته وعدوانه المتواصل على كل ما هو جميل في بلادنا ، ولكنه واهم بأن فعله الهمجي هذا يستطيع حرف بوصلتنا الوطنية الثقافية".

وتابع البيان: "إن مؤسسة المسحال كانت منذ البداية حاضنة للفرح والامل الفلسطيني، وعلى الرغم من الاستهداف المبكر للمؤسسة غير انها بقيت مركز اشعاع تنويري ثقافي وطني بامتياز، وهذا ما اثار العدو وحركت غرائز العدوان لديه، لان كراهيته للفعل الحضاري في بلادنا تحركه تجاه خلق الذرائع الواهية، لتدمير مراكز الاشعاع الثقافي والحضاري، ولكن همجية العدوان واستهدافه لمراكز الفعل الثقافي والحضاري في بلادنا لن تثنينا عن موصلة الفعل والدور الحضاري لشعبنا".

وأوضحت ادارة مؤسسة المسحال "كانت المؤسسة على مدار سنوات تشكل حاضنة للفعل الثقافي التنويري، فقد احتضنت الفعاليات الشبابية الثقافية المختلفة، ومنذ البداية شكلت مؤسسة المسحال الثقافية حاضنة للفرح الثقافي الفلسطيني في قطاع غزة، ففيها أقيمت الفعاليات الشبابية وتدريب الاطفال على الدبكات وسواها من اشكال الحياة الثقافية الفلسطينيية، وعلى الرغم من الاستهداف المبكر للمؤسسة فقد بقيت حاضنة للفرح الفلسطيني ، ومركزا هاما من مراكز الاشعاع الحضاري، الوطني بامتياز".

وختمت ادارة المؤسسة بيانها قائلة: "هذا ما حرك غرائز العدوان في بلادنا تجاه خلق الذرائع الواهية لتدمير مركز من اهم مراكز الاشعاع الثقافي والحضاري في بلادنا ، ولكن همجية المحتل لن تثنيا عن مواصلة الدور الحضاري الذي يليق بشعبنا وتاريخنا فوق ارضنا".

فيديو: وقفة أمام مؤسسة سعيد المسحال الثقافية
 


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