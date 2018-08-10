شؤون فلسطينية

شاهد: فنانون من غزة يصدحون بأنغام "موطني" على أنقاض مؤسسة المسحال

شاهد: فنانون من غزة يصدحون بأنغام "موطني" على أنقاض مؤسسة المسحال
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
أدى فنانون من قطاع غزة، اليوم الجمعة، عروضًا فنية على أنقاض مؤسسة سعيد المسحال الثقافية، والتي قصفها الاحتلال أمس الخميس وسواها بالأرض.

 وجرت العادة بأن ينفذ هؤلاء الفنانون، فعاليتهم بداخل المؤسسة، لكن أرادوا أن يوصلوا رسالة تحدٍ للاحتلال، وهو أن قصف المبنى لا يعني توقف الفن الفلسطيني وثقافة الشعب.

 





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