شاهد: فنانون من غزة يصدحون بأنغام "موطني" على أنقاض مؤسسة المسحال

رام الله - دنيا الوطنأدى فنانون من قطاع غزة، اليوم الجمعة، عروضًا فنية على أنقاض مؤسسة سعيد المسحال الثقافية، والتي قصفها الاحتلال أمس الخميس وسواها بالأرض.وجرت العادة بأن ينفذ هؤلاء الفنانون، فعاليتهم بداخل المؤسسة، لكن أرادوا أن يوصلوا رسالة تحدٍ للاحتلال، وهو أن قصف المبنى لا يعني توقف الفن الفلسطيني وثقافة الشعب.