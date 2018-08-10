من الفضاء.. إسرائيل تجسست على مصر وكشفت أسلحة سرية

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (إسرائيل ديفينس): إن إسرائيل استطاعت مؤخرًا التجسس على الترسانة العسكرية المصرية من خلال أحد أقمارها الصناعية.ونشر الموقع الإسرائيلي، صورة التقطت بالقمر الصناعي ترصد امتلاك مصر، ما لا يقل عن 12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز (Ka-52) التي تعد أحدث طائرات الهليكوبتر الهجومية.وأشار الموقع إلى أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة أظهرت 12 طائرة هليكوبتر في مطار القطامية الدولي خارج القاهرة في قاعدة القطامية الجوية، بحسب ترجمة موقع (عكا).يذكر، ان المدير العام لشركة المروحيات الروسية أندريه بوغينسكي، قال في العام الماضي، إنه سيتم تسليم 15 طائرة من طراز (Ka-52) إلى مصر بحلول نهاية عام 2017، و31 طائرة أخرى ستصل خلال العامين المقبلين.