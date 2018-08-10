باراك: إنهاء حماس يكون باحتلال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، أن التصعيد في قطاع غزة، وجنوب إسرائيل، يجب أن ينتهي باحتلال قطاع غزة، وقمع حركة حماس.وقال باراك: "في عمليتي الرصاص المصبوب وعمود السحاب التي نفذهما الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، واللتان حصلتا عندما كنت وزيرا للجيش في عامي 2008-2014، كنا نحن من بادرنا لتنفيذ العملية، أما في الوضع الحالي نحن ننجر خلف حماس ونسمح لها بالقيادة".ووفق ما نقل موقع (عكا) عن القناة العاشرة، أوضح باراك قائلًا: "لا يمكن إسقاط حكم حماس إلا من خلال احتلال قطاع غزة.. لقد درسنا في الماضي خيار احتلال قطاع غزة مع عدد من الأطراف لكنهم رفضوا استلام مسؤولية القطاع بعد إسقاط حماس".وهاجم باراك نتنياهو قائلا "إن نتنياهو يفضل السفر إلى روسيا لالتقاط صورة مع بوتين على علاج مشكلة غزة".