الغرفة المشتركة للمقاومة تنشر فيديو لعملياتها العسكرية خلال اليومين الماضيين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديد، لبعض مشاهد عملياتها العسكرية، خلال اليومين الماضيين.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عشرات الصواريخ والقذائف على المستوطنات الإسرائيلية، المُحاذية لقطاع غزة.
شاهد الفيديو..
نشرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديد، لبعض مشاهد عملياتها العسكرية، خلال اليومين الماضيين.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عشرات الصواريخ والقذائف على المستوطنات الإسرائيلية، المُحاذية لقطاع غزة.
شاهد الفيديو..
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