عاجل

  • إصابة 10 مواطنين بينهم اصابة خطيرة شرق قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الغرفة المشتركة للمقاومة تنشر فيديو لعملياتها العسكرية خلال اليومين الماضيين

الغرفة المشتركة للمقاومة تنشر فيديو لعملياتها العسكرية خلال اليومين الماضيين
كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديد، لبعض مشاهد عملياتها العسكرية، خلال اليومين الماضيين.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عشرات الصواريخ والقذائف على المستوطنات الإسرائيلية، المُحاذية لقطاع غزة.

شاهد الفيديو..

 

أخبار ذات صلة

إصابة 10 مواطنين بينهم &#34;خطيرة&#34; في جمعة &#34;الحرية والحياة لغزة&#34;

إصابة 10 مواطنين بينهم "خطيرة" في جمعة "الحرية والحياة لغزة"

فرنسا: يجب إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وعودة الحكومة الفلسطينية

فرنسا: يجب إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وعودة الحكومة الفلسطينية

مستوطنون يهاجمون نشطاء ومنازل في تل الرميده وسط الخليل

مستوطنون يهاجمون نشطاء ومنازل في تل الرميده وسط الخليل

&#39;الثقافة&#39; تستنكر تدمير الاحتلال مركز المسحال الثقافي في غزة

'الثقافة' تستنكر تدمير الاحتلال مركز المسحال الثقافي في غزة

فتح لغرينبلانت: نضع يدنا بيد شعبنا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

فتح لغرينبلانت: نضع يدنا بيد شعبنا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

انطلاق مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

انطلاق مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

حماس: جولات الاشتباك المتتالية مع الاحتلال برهنت أنه قابل للهزيمة

حماس: جولات الاشتباك المتتالية مع الاحتلال برهنت أنه قابل للهزيمة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون نشطاء ومنازل في تل الرميده وسط الخليل

مستوطنون يهاجمون نشطاء ومنازل في تل الرميده وسط الخليل

&#39;الثقافة&#39; تستنكر تدمير الاحتلال مركز المسحال الثقافي في غزة

'الثقافة' تستنكر تدمير الاحتلال مركز المسحال الثقافي في غزة

فتح لغرينبلانت: نضع يدنا بيد شعبنا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

فتح لغرينبلانت: نضع يدنا بيد شعبنا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

انطلاق مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

انطلاق مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

وفاة فتى من بلدة اذنا في ظروف غامضة

وفاة فتى من بلدة اذنا في ظروف غامضة

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي للتشويش على حوارات إنهاء الانقسام

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي للتشويش على حوارات إنهاء الانقسام

الاحتلال يبدأ مشروعاً استيطانياً ضخماً يعزل 4 قرى عن بيت لحم

الاحتلال يبدأ مشروعاً استيطانياً ضخماً يعزل 4 قرى عن بيت لحم

منوعات

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:&#34;إيه صفيحة الزبالة دي؟&#34;

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:"إيه صفيحة الزبالة دي؟"

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب &#34;القبلات&#34; بهذه الحميمية

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب "القبلات" بهذه الحميمية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

شاهد منزل &#34;أنابيلا هلال&#34; الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد منزل "أنابيلا هلال" الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد كيف اصبحت &#34;عزيزة جلال&#34; بعد 33 عاماً من الإعتزال

شاهد كيف اصبحت "عزيزة جلال" بعد 33 عاماً من الإعتزال

عربي

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء

الصدر يتصدر نتائج الانتخابات العراقية بعد إعادة الفرز

الصدر يتصدر نتائج الانتخابات العراقية بعد إعادة الفرز

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره &#34;عملا عسكريا مشروعا&#34;

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره "عملا عسكريا مشروعا"