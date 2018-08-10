الغرفة المشتركة للمقاومة تنشر فيديو لعملياتها العسكرية خلال اليومين الماضيين

رام الله - دنيا الوطننشرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديد، لبعض مشاهد عملياتها العسكرية، خلال اليومين الماضيين.وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عشرات الصواريخ والقذائف على المستوطنات الإسرائيلية، المُحاذية لقطاع غزة.شاهد الفيديو..