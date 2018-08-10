استشهاد مسعف وإصابة 170 آخرين في جمعة "الحرية والحياة لغزة"

رام الله - دنيا الوطناستشهد مسعف فلسطيني، وأصيب 170 آخرين بجراح مختلفة، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة التي انطلقت عصر اليوم شرقي قطاع غزة.وقالت وزارة الصحة بغزة: إن المسعف عبد الله القططي، استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أصيب بجروح خطيرة، اضافة لإصابة خمسة من زملائه، وصحفي آخر، اضافة لإصابة 170 مواطنًا، بينهم مصابون بالرصاص الحي، نتيجة اطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على المشاركين في جمعة الحرية والحياة لغزة.إلى ذلك، قامت الدبابات الإسرائيلية، المتمركزة على حدود قطاع غزة، باطلاق رشاشاتها باتجاه المواطنين.وشارك أهالي قطاع غزة اليوم في فعاليات جمعة "الحرية والحياة لغزة"؛ رفضًا للحصار والإغلاق، وذلك ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، المستمرة منذ 30 آذار/ مارس الماضي على الحدود الشرقية للقطاع.وأكدت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، اضافة الى رفع الحصار عن قطاع غزة.وبلغ اجمالي عدد شهداء مسيرات العودة منذ 30 اذار الماضي 158 شهيدا، وأكثر من 17260 اصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.