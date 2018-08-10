فرنسا: يجب إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وعودة الحكومة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقالت الخارجية الفرنسية: إن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، أظهرت أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حل سياسي دائم بشأن غزة.وأوضحت فرنسا، أن هذه الحاجة يمكن تلبيتها فقط عبر رفع إسرائيل حصارها عن غزة، وعودة الحكومة الفلسطينية إلى غزة بصورة تامة، مؤكدة أن باريس ستدعم الجهود التي تصب في هذا الإطار، مع شركائها الأوروبيين.ونددت الخارجية الفرنسية، بما قالت إنه تصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة، وإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.ودعت فرنسا، كلا الطرفين إلى التزام بالتهدئة، للحيلولة دون وقوع خسائر بشرية جديدة في صفوف المدنيين، وفق تعبيرها، مضيفة بأن هذه الأحداث أظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد حل سياسي دائم بشأن غزة، والتعاطي بشكل فاعل مع الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان فلسطين.