مستوطنون يهاجمون نشطاء ومنازل في تل الرميده وسط الخليل

اعتدى عدد من المستوطنين اليوم الجمعة، على نشطاء تجمع شباب ضد الاستيطان، وهاجموا عددا من منازل المواطنين في منطقة تل رميده وسط مدينة الخليل.





وافاد منسق تجمع شباب ضد الاستيطان مراد عمرو، بان عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، هاجموا نشطاء التجمع ومنعوهم من مواصلة اليوم التطوعي لتنظيف وعمل إصلاحات وترميم في منطقة تل الرميده، كما هاجموا عددا من المنازل عرف من اصحابها عائلة الشهيد هاشم العزة، ومنزل المواطن عماد ابو شمسية.





واضاف، ان المستوطنين اعتدوا على عائلة المواطن يوسف العزه، أثناء قيام نشطاء تجمع شباب ضد الاستيطان بعمل إصلاحات وتنظيفات للمنزل ومحيطه.





واكد عمرو، ان هجوم المستوطنين هدفه إضعاف الحركة الفلسطينية داخل المناطق المغلقة من اجل ترك الفرصة للمستوطنين للاستيلاء على الاراضي والمنازل وتهويد المنطقة.





ويأتي هذا العمل التطوعي في تل الرميدة ضمن حملة "صامدون" التي يقوم بها شباب ضد الاستيطان، من اجل دعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة والمغلقة، وإعادة اعمار وإصلاح منازل المواطنين لتعزيز صمودهم.



