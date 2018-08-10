شؤون فلسطينية

فتح لغرينبلانت: نضع يدنا بيد شعبنا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

فتح لغرينبلانت: نضع يدنا بيد شعبنا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
رد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي على دعوات غرينبلانت بالقول : إننا نضع يدنا بيد شعبنا لا غيره لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين المحتله  وعاصمتها القدس ، وأن تناقضنا كان وسيبقى مع الاحتلال الاسرائيلي

وقال القواسمي في تصريح صحفي إن غرينبلانت لا يفهم ولا يعرف قيادتنا الوطنية الفلسطينية  الثابته على الحق، ولا يعرف من هو الشعب الفلسطيني المناضل وتاريخه ، فنحن لا نخلع جلدنا ولا نغير لوننا ولا نغير حقائق الامور ، ولا نقبل إلا بوضع الاولويات في مكانها الصحيح،
وأن منطلقنا الاول والاخير في حركة فتح أن ننهي الاحتلال الاسرائيلي وأن نبني دولتنا المستقلة

وشدد القواسمي أن غرينبلانت لا يستطيع بسياسة دولته الظالمه أن يسلب حقوقنا في دولتنا ومقدساتتا، ومن ثم يدعونا الى تبديل اولوياتنا ، فنحن فقط من يحدد أصدقاءنا وأعداءنا وخصومنا

أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون نشطاء ومنازل في تل الرميده وسط الخليل

مستوطنون يهاجمون نشطاء ومنازل في تل الرميده وسط الخليل

&#39;الثقافة&#39; تستنكر تدمير الاحتلال مركز المسحال الثقافي في غزة

'الثقافة' تستنكر تدمير الاحتلال مركز المسحال الثقافي في غزة

انطلاق مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

انطلاق مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

حماس: جولات الاشتباك المتتالية مع الاحتلال برهنت أنه قابل للهزيمة

حماس: جولات الاشتباك المتتالية مع الاحتلال برهنت أنه قابل للهزيمة

وفاة فتى من بلدة اذنا في ظروف غامضة

وفاة فتى من بلدة اذنا في ظروف غامضة

هذه هي الملفات التي بحثها وفد الجهاد الاسلامي في موسكو

هذه هي الملفات التي بحثها وفد الجهاد الاسلامي في موسكو

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي للتشويش على حوارات إنهاء الانقسام

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي للتشويش على حوارات إنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون نشطاء ومنازل في تل الرميده وسط الخليل

مستوطنون يهاجمون نشطاء ومنازل في تل الرميده وسط الخليل

&#39;الثقافة&#39; تستنكر تدمير الاحتلال مركز المسحال الثقافي في غزة

'الثقافة' تستنكر تدمير الاحتلال مركز المسحال الثقافي في غزة

فتح لغرينبلانت: نضع يدنا بيد شعبنا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

فتح لغرينبلانت: نضع يدنا بيد شعبنا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

انطلاق مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

انطلاق مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

وفاة فتى من بلدة اذنا في ظروف غامضة

وفاة فتى من بلدة اذنا في ظروف غامضة

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي للتشويش على حوارات إنهاء الانقسام

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي للتشويش على حوارات إنهاء الانقسام

الاحتلال يبدأ مشروعاً استيطانياً ضخماً يعزل 4 قرى عن بيت لحم

الاحتلال يبدأ مشروعاً استيطانياً ضخماً يعزل 4 قرى عن بيت لحم

منوعات

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:&#34;إيه صفيحة الزبالة دي؟&#34;

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:"إيه صفيحة الزبالة دي؟"

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب &#34;القبلات&#34; بهذه الحميمية

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب "القبلات" بهذه الحميمية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

شاهد منزل &#34;أنابيلا هلال&#34; الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد منزل "أنابيلا هلال" الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد كيف اصبحت &#34;عزيزة جلال&#34; بعد 33 عاماً من الإعتزال

شاهد كيف اصبحت "عزيزة جلال" بعد 33 عاماً من الإعتزال

الحسناء الفلسطينية زينة أبوالخير تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هكذا حصدت لقب ملكة جمال الشرق الأوسط

الحسناء الفلسطينية زينة أبوالخير تكشف لـ"دنيا الوطن": هكذا حصدت لقب ملكة جمال الشرق الأوسط

عربي

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره &#34;عملا عسكريا مشروعا&#34;

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره "عملا عسكريا مشروعا"

وصول مليون حاج إلى السعودية

وصول مليون حاج إلى السعودية