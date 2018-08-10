فتح لغرينبلانت: نضع يدنا بيد شعبنا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنرد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي على دعوات غرينبلانت بالقول : إننا نضع يدنا بيد شعبنا لا غيره لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين المحتله وعاصمتها القدس ، وأن تناقضنا كان وسيبقى مع الاحتلال الاسرائيليوقال القواسمي في تصريح صحفي إن غرينبلانت لا يفهم ولا يعرف قيادتنا الوطنية الفلسطينية الثابته على الحق، ولا يعرف من هو الشعب الفلسطيني المناضل وتاريخه ، فنحن لا نخلع جلدنا ولا نغير لوننا ولا نغير حقائق الامور ، ولا نقبل إلا بوضع الاولويات في مكانها الصحيح،وأن منطلقنا الاول والاخير في حركة فتح أن ننهي الاحتلال الاسرائيلي وأن نبني دولتنا المستقلةوشدد القواسمي أن غرينبلانت لا يستطيع بسياسة دولته الظالمه أن يسلب حقوقنا في دولتنا ومقدساتتا، ومن ثم يدعونا الى تبديل اولوياتنا ، فنحن فقط من يحدد أصدقاءنا وأعداءنا وخصومنا