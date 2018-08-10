انطلاق مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

شارك عشرات المواطنين اليوم الجمعة، في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والجدار العنصري.





وذكرت مصادر محلية، أن المسيرة انطلقت عقب اداء صلاة الجمعة، باتجاه الجدار العنصري المقام على اراضي المواطنين جنوبي القرية.





واضافت المصادر ان الشبان اعتلوا الجدار ورفعوا العلم الفلسطيني فوقه، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، وباستمرار الاستيطان.





واشارت الى أن المشاركين أحيوا الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر محمود درويش، كما نددوا بقانون القومية الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن