خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 26 مهاجراً، كانوا يحاولون التوجه إلى اليونان.





وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، بأن فرق خفر السواحل في قضاء بودروم بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، تلقت طلب مساعدة من مركب يقل مهاجرين.





واشارت الى أن فرق خفر السواحل هرعت إلى المنطقة، وأنقذت 26 سوريا وفلسطينيا كانوا على متن المركب.





عقب إتمام الإجراءات القانونية بحقهم لدى خفر السواحل، أحيل المهاجرون، وبينهم نساء وأطفال، إلى مديرية الهجرة في موغلا.

رام الله - دنيا الوطن