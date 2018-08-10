شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات



انطلقت مساء أمس وفي رحاب جامعة بيرزيت، وبتنظيم من عمادة شؤون الطلبة فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت، بدعم من وزارة الثقافة، وبمشاركة د. إيهاب بسيسو وزير الثقافة، بحفل اشتمل على فقرات غناء ودبكة شعبية لفرقة "ولعت" من عكا، وفرقتي "سنابل" للغناء، و"جذور" للدبكة الشعبية، وتتبعان جامعة بيرزيت، وذلك برعاية ذهبية من شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، وبرعاية فضية من شركة ترست العالمية للتأمين.

وقال د. إيهاب بسيسو وزير الثقافة لـ "دنيا الوطن"، إن دور جامعة بيرزيت الريادي في دعم الثقافة عبر مثل الفعاليات الثقافية والفنية، والتي من أبرزها مهرجان "ليالي بيرزيت" علاوة على دورها الوطني، فأن الذاكرة لا يمكن أن تحاصر بالجدران الإسمنتية ولا بالأسلاك الشائكة ولا بالاستيطان، وأنها قادرة على انتزاع حقنا في الوجود عبر الإبداع المتجدد الذي يستمد عبقه من تراثنا وموروثنا الثقافي، ومن خلال ما يقمه مبدعونا ومبدعاتنا في مختلف مجالات الإبداع.وأضاف بسيسو أن مهما حاول الاحتلال وعمل على فرض سياساته على أرض الواقع، فأن الثقافة والعمل الثقافي الذي ينقل رواياتنا عن ذاتنا كفيل بالتصدي لسياسات الاحتلال العنصرية من جدار وحواجز عسكرية وقوانين آخرها ما عرف بقانون القومية، وتحمي هذه الرواية من المحو أو الطمس أو التشويه، وهي محاولات تتواصل منذ مطلع القرن الماضي.وأشار بسيسو أن دور جيل الشباب في رفع راية الوطن نحو مستقبل الحرية في فلسطين، ونحو مستقبل الدولة وعاصمتها القدس، لافتاً إلى أهمية العمل التراكمي والتشاركي في الفعل الثقافي الذي هو فعل مقاومة وتعزيز لصمود أبناء شعبنا على أرضهم.ومن جهته أكد د. عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة بيرزيت لدنيا الوطن أن هذا المهرجان يؤكد على شرعية البقاء، وشرعية انتزاع الحرية،كما ان من خلال المهرجان نفتح الآفاق على التفاعل ما بين الجامعة والمجتمع، ونقتنص لحظات الفرح والسعادة حفاظاً على إرثنا، وعلى دور الثقافة والأدب والفن.وفي نفس الوقت قال مدير عام شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية جوال لدنيا الوطن، إن مهرجان ليالي بيرزيت هو ضمن المهرجانات المهم لنا في الشركة لأنه في حرم جامعة بيرزيت، هذه الجامعة العريقة والوطنية، التي خرجت الالف من الطلبة الرياديين في قطاع الثقافة، لذلك من حق الجامعة علينا أن نشارك في مهرجان والحدث الثقافي.وأضاف ملحم أن رعاية المهرجان تأتي ضمن خطة جوال لرعاية الثقافة وهذا جزء من ثقافتنا في شركة جوال أن يكون هناك برامج ثقافية لها علاقة بالدبكة الشعبية التراثية والغناء وهذا ضمن رعاية الشركة لقطاع الثقافة.وقالت راوية بدوان مديرة العلاقات العامة في شركة ترست العالمية للتأمين إن شركة ترست هي الراعي الفضي لمهرجان ليالي بيرزيت، والذي يعد مهرجان على مستوى ثقافي ضخم، ونحن في شركة ترست ومن ثقافتنا شركة فلسطينية رائدة دعم القطاع الثقافي وكما دعم كافة القطاعات من الرياضة وإلى الفن والتعليم أيضا.