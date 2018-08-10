مباشر | خطبة وصلاة الجمعة من مسجد خالد بن الوليد

شؤون فلسطينية

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
انطلقت مساء أمس وفي رحاب جامعة بيرزيت، وبتنظيم من عمادة شؤون الطلبة  فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت، بدعم من وزارة الثقافة، وبمشاركة د. إيهاب بسيسو وزير الثقافة، بحفل اشتمل  على فقرات غناء ودبكة شعبية لفرقة "ولعت" من عكا، وفرقتي "سنابل" للغناء، و"جذور" للدبكة الشعبية، وتتبعان جامعة بيرزيت، وذلك برعاية ذهبية من شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، وبرعاية فضية من شركة ترست العالمية للتأمين.

وقال د. إيهاب بسيسو وزير الثقافة لـ "دنيا الوطن"، إن دور جامعة بيرزيت الريادي في دعم الثقافة عبر مثل الفعاليات الثقافية والفنية، والتي من أبرزها مهرجان "ليالي بيرزيت" علاوة على دورها الوطني، فأن الذاكرة لا يمكن أن تحاصر بالجدران الإسمنتية ولا بالأسلاك الشائكة ولا بالاستيطان، وأنها قادرة على انتزاع حقنا في الوجود عبر الإبداع المتجدد الذي يستمد عبقه من تراثنا وموروثنا الثقافي، ومن خلال ما يقمه مبدعونا ومبدعاتنا في مختلف مجالات الإبداع.

وأضاف بسيسو أن مهما حاول الاحتلال وعمل على فرض سياساته على أرض الواقع، فأن الثقافة والعمل الثقافي الذي ينقل رواياتنا عن ذاتنا كفيل بالتصدي لسياسات الاحتلال العنصرية من جدار وحواجز عسكرية وقوانين آخرها ما عرف بقانون القومية، وتحمي هذه الرواية من المحو أو الطمس أو التشويه، وهي محاولات تتواصل منذ مطلع القرن الماضي.

وأشار بسيسو  أن دور جيل الشباب في رفع راية الوطن نحو مستقبل الحرية في فلسطين، ونحو مستقبل الدولة وعاصمتها القدس، لافتاً إلى أهمية العمل التراكمي والتشاركي في الفعل الثقافي الذي هو فعل مقاومة وتعزيز لصمود أبناء شعبنا على أرضهم.

ومن جهته أكد د. عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة بيرزيت لدنيا الوطن أن هذا المهرجان يؤكد  على شرعية البقاء، وشرعية انتزاع الحرية،كما ان من خلال المهرجان نفتح الآفاق على التفاعل ما بين الجامعة والمجتمع، ونقتنص لحظات الفرح والسعادة حفاظاً على إرثنا، وعلى دور الثقافة والأدب والفن.

وفي نفس الوقت قال مدير عام شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية جوال لدنيا الوطن، إن مهرجان ليالي بيرزيت هو ضمن المهرجانات المهم لنا في الشركة لأنه في حرم جامعة بيرزيت، هذه الجامعة العريقة والوطنية، التي خرجت الالف من الطلبة الرياديين في قطاع الثقافة، لذلك من حق الجامعة علينا أن نشارك في مهرجان والحدث الثقافي.
وأضاف ملحم أن رعاية المهرجان تأتي ضمن خطة جوال لرعاية الثقافة وهذا جزء من ثقافتنا في شركة جوال أن يكون هناك برامج ثقافية لها علاقة بالدبكة الشعبية التراثية والغناء وهذا ضمن رعاية الشركة لقطاع الثقافة.

وقالت راوية بدوان مديرة العلاقات العامة في شركة ترست العالمية للتأمين إن شركة ترست هي الراعي الفضي لمهرجان ليالي بيرزيت، والذي يعد مهرجان على مستوى ثقافي ضخم، ونحن في شركة ترست ومن ثقافتنا شركة فلسطينية رائدة دعم القطاع الثقافي وكما دعم كافة القطاعات من الرياضة وإلى الفن والتعليم أيضا.

 

أخبار ذات صلة

حماس: جولات الاشتباك المتتالية مع الاحتلال برهنت أنه قابل للهزيمة

حماس: جولات الاشتباك المتتالية مع الاحتلال برهنت أنه قابل للهزيمة

وفاة فتى من بلدة اذنا في ظروف غامضة

وفاة فتى من بلدة اذنا في ظروف غامضة

هذه هي الملفات التي بحثها وفد الجهاد الاسلامي في موسكو

هذه هي الملفات التي بحثها وفد الجهاد الاسلامي في موسكو

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي للتشويش على حوارات إنهاء الانقسام

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي للتشويش على حوارات إنهاء الانقسام

الاحتلال يبدأ مشروعاً استيطانياً ضخماً يعزل 4 قرى عن بيت لحم

الاحتلال يبدأ مشروعاً استيطانياً ضخماً يعزل 4 قرى عن بيت لحم

إدارة مصرية للمطار والميناء.. صحيفة: توافق كبير بين حماس والقاهرة بهذه الملفات

إدارة مصرية للمطار والميناء.. صحيفة: توافق كبير بين حماس والقاهرة بهذه الملفات

شاهد: بهذه الطائرات قصف الاحتلال غزة لمدة يومين

شاهد: بهذه الطائرات قصف الاحتلال غزة لمدة يومين

الخارجية الأمريكية: الموقف في غزة مقلق للغاية

الخارجية الأمريكية: الموقف في غزة مقلق للغاية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت 2018

وفاة فتى من بلدة اذنا في ظروف غامضة

وفاة فتى من بلدة اذنا في ظروف غامضة

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي للتشويش على حوارات إنهاء الانقسام

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي للتشويش على حوارات إنهاء الانقسام

الاحتلال يبدأ مشروعاً استيطانياً ضخماً يعزل 4 قرى عن بيت لحم

الاحتلال يبدأ مشروعاً استيطانياً ضخماً يعزل 4 قرى عن بيت لحم

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل الاسرائيلي

الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل الاسرائيلي

الاحتلال يسلّم بلاغات لعدد من الشبان في مخيم العروب

الاحتلال يسلّم بلاغات لعدد من الشبان في مخيم العروب

بعد اجتماع استمر أربع ساعات.. (الكابينت) يأمر بمواصلة العمل بقوة ضد قطاع غزة

بعد اجتماع استمر أربع ساعات.. (الكابينت) يأمر بمواصلة العمل بقوة ضد قطاع غزة

منوعات

الحسناء الفلسطينية زينة أبوالخير تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هكذا حصدت لقب ملكة جمال الشرق الأوسط

الحسناء الفلسطينية زينة أبوالخير تكشف لـ"دنيا الوطن": هكذا حصدت لقب ملكة جمال الشرق الأوسط

أول رد من حلا شيحة على منتقدي خلعها الحجاب وعودتها للفن

أول رد من حلا شيحة على منتقدي خلعها الحجاب وعودتها للفن

شقيقة سعاد حسني تنفذ تهديدها لـ&#34;عادل إمام&#34;

شقيقة سعاد حسني تنفذ تهديدها لـ"عادل إمام"

وضعها الصحي أسوأ من أليسا.. هل ميريام فارس مصابة بالسرطان؟

وضعها الصحي أسوأ من أليسا.. هل ميريام فارس مصابة بالسرطان؟

دينا الشربيني تطلب من مُصورها حذف صورها بالمايوه بسبب عيب في جسدها

دينا الشربيني تطلب من مُصورها حذف صورها بالمايوه بسبب عيب في جسدها

الفنانة وعد تُغضب جمهورها بسبب مزحة &#34;غير مبررة&#34;

الفنانة وعد تُغضب جمهورها بسبب مزحة "غير مبررة"

اتهام خالد أبو النجا بالمثلية الجنسية بعد صورته في السرير مع ممثل شهير

اتهام خالد أبو النجا بالمثلية الجنسية بعد صورته في السرير مع ممثل شهير

حلا الترك توقف خاصية التعليق على &#34;انستجرام&#34; بسبب ملابسها

حلا الترك توقف خاصية التعليق على "انستجرام" بسبب ملابسها

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب &#34;عرضي انكشف&#34;

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب "عرضي انكشف"

عربي

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره &#34;عملا عسكريا مشروعا&#34;

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره "عملا عسكريا مشروعا"

وصول مليون حاج إلى السعودية

وصول مليون حاج إلى السعودية