حماس: جولات الاشتباك المتتالية مع الاحتلال برهنت أنه قابل للهزيمة

رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة حماس أن "جولات الاشتباك" المتتالية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قطاع غزة "برهنت أنه كيان قابل للهزيمة".وقالت حماس على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري، في تغريده عبر حسابه الرسمي في (تويتر) اليوم الجمعة، إن "جولات الاشتباك المتتالية بين المقاومة والاحتلال برهنت على أنه كيان هش وأنه قابل للهزيمة".تأتي تصريحات أبو زهري، في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين فصائل المقاومة والاحتلال على وقف إطلاق النار برعاية مصرية، بعد يومين من التصعيد المتواصل، والذي استشهد خلاله 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلتها وجنينها الحامل به في الشهر التاسع، فضلا عن إصابة 40 مواطن بجراح مختلفة.