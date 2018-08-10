هذه هي الملفات التي بحثها وفد الجهاد الاسلامي في موسكو

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة، أن وفدها إلى موسكو برئاسة نائب أمينها العام زياد النخالة، اختتم زيارة رسمية إلى روسيا.





وذكرت الجهاد الإسلامي في تصريحٍ صحفي أن الوفد أجرى عدة اجتماعات هامة مع الجانب الروسي، واصفة الزيارة بأنها "ناجحة".

وقد عرض الوفد خلال الاجتماعات رؤية الحركة تجاه ملفات الصراع مع الاحتلال كما بحث مع الجانب الروسي سبل إنجاز المصالحة الداخلية.





وفي ختام الزيارة وجه الوفد الشكر للخارجية الروسية على الدعوة وحسن الاستقبال، معربًا عن أمله بأن تلعب روسيا دورا إيجابيا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.





جدير بالذكر أن الوفد ضم إلى جانب نائب الأمين العام زياد النخالة، عضوي المكتب السياسي للحركة الدكتور محمد الهندي والدكتور أنور أبوطه .

رام الله - دنيا الوطن