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شاهد لأول مرة "حزب الله" يعرض ترسانته الجوية.. فهل ستخشاهم إسرائيل؟

شاهد لأول مرة "حزب الله" يعرض ترسانته الجوية.. فهل ستخشاهم إسرائيل؟
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر الإعلام الحربي المركزي التابع لـ "حزب الله" اللبناني على صفحته الرسمية على "تويتر" صورا كشفت من خلاله على ترسانته الجوية التي يمتلكها، وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشر لحرب تموز ضد إسرائيل.

وقد علق الإعلام المركزي الحربي على صور، قائلا: "في أجواء الذكرى الثانية عشر لـنصر تموز، عرضت المقاومة الإسلامية في معلم مليتا السياحي جنوب لبنان، عدداً من الطائرات المسيرة التي كانت قد استخدمتها في أوقات سابقة".


كما كشف موقع "العهد" الإخباري التابع لـ "حزب الله" عن أنواع الطائرات الموجودة والتي أصبحت بمتناول الجميع لمشاهدتها بعد قيام الحزب بعرضها في معرض المقاومة الدائم في بلدة مليتا الجنوبية في لبنان.

وتم إضافة سرب من الطائرات المسيرة للمقاومة ممهورة بشعار "القوة الجوية" يكشف للمرة الأولى ومنها طائرات مرصاد 1 و2 وأسراب أخرى شاركت في حرب تموز 2006.

يذكر أن حزب الله هو جماعة شيعية إسلامية مسلحة وحزب سياسي مقره في لبنان، الجناح العسكري لحزب الله هو مجلس الجهاد، وجناحه السياسي هو حزب كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني. 

وبعد وفاة عباس الموسوي في عام 1992، ترأس الجماعة حسن نصر الله، أمينها العام.

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