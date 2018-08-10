إدارة مصرية للمطار والميناء.. صحيفة: توافق كبير بين حماس والقاهرة بهذه الملفات

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (العربي الجديد)، إن توافقاً كبيراً في الرؤى يسود العلاقات بين الحركة ومصر في الوقت الراهن، بشأن مجموعة من الأطروحات الخاصة بالقضية الفلسطينية، خصوصاً على صعيد الهدنة في قطاع غزة.







وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر قيادية في حركة حماس لم تسمها، أن الحركة مع أي توسيع للدور الإقليمي المصري في الوقت الراهن، وتقبل بأي إشراف مصري أياً كان شكله على قطاع غزة، إذا كان ذلك سيسمح برفع الحصار عن القطاع المحاصر منذ عام 2007.



وأشارت إلى أن حماس تقبل بتشغيل الميناء حال تم تنفيذه بإدارة وإشراف دولي ومصري، ورحب بأي مطالب وجهود مصرية من شأنها تشغيل مطار العريش أمام المدنيين الفلسطينيين، بكافة الضمانات التي تطلبها القاهرة.وأضافت المصادر، وفق الصحيفة، أن حماس تقبل أيضاً بزيادة الدور المصري في إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تكون القاهرة وسيطاً وحيداً في هذه الصفقة، التي تزيد من أهمية الدور الإقليمي المصري، شرط استجابة الاحتلال للشروط التي حددتها "كتائب القسام"، الجناح العسكرية لحركة حماس، في هذا الملف.ولفتت إلى أن حماس قدمت، في وقت سابق، موافقة غير مشروطة على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية الداخلية، وذلك في إطار تيسير الدور المصري.