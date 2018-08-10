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دولي

أردوغان تعليقا على أسعار الليرة: لنا ربنا ولهم دولاراتهم

أردوغان تعليقا على أسعار الليرة: لنا ربنا ولهم دولاراتهم
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك لعدم الالتفات للحملات التي تستهدف الاقتصاد التركي بعد تراجع أسعار الليرة إلى مستويات غير مسبوقة.

وخاطب أردوغان جمعا من المواطنين احتشد لاستقباله في مسقط رأسه مدينة ريزة شمالي تركيا، وقال: "لا تلتفتوا لها، ولا تنسوا إذا كان لديهم دولاراتهم فنحن لنا ربنا وشعبنا".

وتابع: "اليوم نحن أفضل من ذي قبل، وسنكون غدا أفضل من اليوم، كونوا على ثقة من ذلك".

وأشار إلى أن هناك "حملات مستمرة ضد تركيا.. لا تلتفتوا لها"، مشددا على ضرورة "الصبر والعمل بجد لتحقيق الأهداف المنشودة عام 2023".

سجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، مع افتتاح السوق بعدما عاد وفد تركي من اجتماع مع مسؤولين أمريكيين دون حل على ما يبدو لخلاف دبلوماسي بين البلدين.

ومع ساعات الصباح، سجلت العملة التركية 6.30 أمام الدولار في انخفاض جديد عن تداولات أمس.

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