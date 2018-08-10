شاهد: بهذه الطائرات قصف الاحتلال غزة لمدة يومين





شاهد: صور الطائرات الاسرائيلية التي قصفت غزة















رام الله - دنيا الوطنسمحت الرقابة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بنشر صور من سلاح الجو الحربي الذي نفذ عشرات الغارات في قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين.ونقلت صحيفة "معاريف" عن نائب قائد سلاح الجو الإسرائيلي قوله، إن "الطائرات هاجمت أكثر من 150 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة"، مؤكدا أن "الجيش يراقب عن كثب الوضع في غزة، ويستعد لمواصلة العمليات في الجولة الحالية، إذا لزم الأمر".