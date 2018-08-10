الخارجية الأمريكية: الموقف في غزة مقلق للغاية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في غزة وتعتقد أن الموقف مقلق للغاية، وذلك في أعقاب التصعيد الإسرائيلي على القطاع يومي الأربعاء والخميس.





وأضافت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في إفادة صحفية "الوضع في غزة مقلق للغاية.





نندد بشكل عام بهجمات الصواريخ على إسرائيل وندعو لوضع حد لهذا العنف المدمر"، وفق قولها.

وقصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 هدفا في غزة خلال الليل بينما أطقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ صوب إسرائيل منها صاروخ طويل المدى وصل إلى بئر السبع.





واتفقت فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، مساء أمس الخميس، على تهدئة في قطاع غزة بواسطة مصرية، حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ.





رام الله - دنيا الوطن