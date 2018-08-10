فلسطين الثانية عالمياً بمسابقة تطبيقات الهاتف المحمول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الجمعة، عن فوز فلسطين بالمركز الثاني عالمياً في مسابقة تطبيقات الهاتف المحمول والمعروفة بالتكنوفيشن، والتي تعنى بتعليم الفتيات من سن 10- 18 عاماً آليات تطوير تطبيقات للأجهزة الذكية لحل مشكلات تواجه مجتمعاتهن.





وجرت المسابقة هذا العام في ولاية سان فرانسسكو الأمريكية وشارك فيها الفريق الفلسطيني تحت اسم "تي ام دبل يو زد"، إذ وصل للتصفيات النهائية في هذه المسابقة 18 فريقاً يمثلون 14 دولة من بينها علاوةً على الهند؛ روسيا وأمريكيا والصين ومصر.





وبلغ عدد الفرق المشاركة في التصفيات الأولية على مستوى دول العالم تجاوز المئات؛ حيث شاركت الفتيات في تصميم وإنتاج تطبيقات مختلفة بغرض المساهمة في حل مشاكل مختلفة تواجه العالم عبر استخدام تطبيقات الهاتف المحمول.





ومثّل فلسطين في هذا الحدث أربع طالبات من مدرسة كمال جنبلاط بمديرية التربية والتعليم العالي بنابلس، وهن: زبيدة الصدّر، وماسة حلاوة، وتمارا عوايصة، ووسن السيد، بإشراف يمامة الشكعة، ومفيد عرفات حيث ساهمن بإنتاج تطبيق متخصص بمكافحة الحرائق.

رام الله - دنيا الوطن