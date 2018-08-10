شؤون فلسطينية

غزة تستعد لـ"جمعة الحرية والحياة"

غزة تستعد لـ"جمعة الحرية والحياة"
رام الله - دنيا الوطن
يتجهز أهالي قطاع غزة للمشاركة في فعاليات جمعة "الحرية والحياة لغزة"؛ رفضًا للحصار والإغلاق، وذلك ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية للقطاع.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد عصر اليوم الجمعة، في مخيمات العودة شرقي حدود القطاع.

وأكدت الهيئة  على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، اضافة الى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وبلغ اجمالي عدد شهداء مسيرات العودة منذ 30 اذار الماضي 158 شهيدا، ونحو 17259 اصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

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