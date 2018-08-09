الجزيرة: اتفاق تهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال.. ومسؤول إسرائيلي ينفي

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الجزيرة) الفضائية، أنه تم الاتفاق على تهدئة بين فصائل المقاومة واسرائيل وبوساطة مصرية تبدأ الليلة عند الساعة 10.45.بدوره، نفى مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى التقارير التي تحدثت حول اتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بحسب القناة (12) و(14) الإسرائيليتيْن.يشار إلى أن جمهورية مصر العربية قد بذلت جهود كبيرة لرأب الصدع بين الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قد بدأت في تصعيدها مساء أمس الأربعاء، بعدما استهدفت مواقع تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم سيدة وجنينها وطفلتها التي تبلغ من العمر عام ونصف وأحد عناصر القسام.