شؤون فلسطينية

بعد اجتماع استمر أربع ساعات.. (الكابينت) يأمر بمواصلة العمل بقوة ضد قطاع غزة

بعد اجتماع استمر أربع ساعات.. (الكابينت) يأمر بمواصلة العمل بقوة ضد قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) أوامر للجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بمواصلة العمل بالقوة ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أوردته اذاعة جيش الاحتلال.

جاء ذلك، بعد انتهاء اجتماع (الكابينت) الذي استمر أربع ساعات عقد مساء اليوم الخميس؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية والتوتر في قطاع غزة.

بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية: "إن الجيش لن يتردد في الرد على أي صواريخ"، مضيفة: "إن قرار الكابنيت ملزم له بالرد على كل صاروخ وبقوة ولكن الهدوء سيقابل بالهدوء".

يشار إلى العديد من الجهات الدولي والعربية، قدمت وساطات لرأب الصدع في قطاع غزة، ولكنها باءت بالفشل.

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