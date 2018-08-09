شاهد: لحظة هروب مراسل إسرائيلي خلال بث مباشر بفعل صواريخ المقاومة





يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية، قصفت بعدة صواريخ مستوطنات غلاف غزة؛ رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.











رام الله - دنيا الوطننُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يبين لحظة هروب مراسل إسرائيلي، خلال بث مباشر بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية في مستوطنات قريبة من قطاع غزة.