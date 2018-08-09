شاهد: لحظة هروب مراسل إسرائيلي خلال بث مباشر بفعل صواريخ المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
نُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يبين لحظة هروب مراسل إسرائيلي، خلال بث مباشر بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية في مستوطنات قريبة من قطاع غزة.
نُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يبين لحظة هروب مراسل إسرائيلي، خلال بث مباشر بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية في مستوطنات قريبة من قطاع غزة.
يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية، قصفت بعدة صواريخ مستوطنات غلاف غزة؛ رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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