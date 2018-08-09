وزارة الإعلام تُصدر محددات خاصة بالتعامل الإعلامي مع العدوان الجاري

أصدرت وزارة الاعلام الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بعض التعليمات لوسائل الإعلام، حول كيفية التعامل مع الأخبار في ظل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك حفاظاً على انضباط الحالة الإعلامية في هذا الظرف الحرج.





وطالبت الوزارة، وسائل الإعلام بالتحلي بأعلى درجات ضبط النفس في المتابعة الإخبارية، والالتزام بالموضوعية في الطرح وعدم التهويل أو التهوين من مجريات الأحداث وسياقاتها.





وشددت على ضرورة التأكيد أن ما يجري هو حق طبيعي رداً على جريمة جيش الاحتلال بالأمس، وصداً لمحاولته فرض قواعد اشتباك غير التي رسختها المقاومة خلال التصعيد الأخير "القصف بالقصف والدم بالدم".



ودعت الوزارة كذلك، وسائل الإعلام الفلسطينية، لتحميل الاحتلال وحكومته وقادته المتطرفين مسؤولية التصعيد، مع الإشارة إلى أن المقاومة بكافة فصائلها في موقف الدفاع عن أبناء شعبنا ومصالحه الوطنية.





وطالبت بالتعامل بحذر مع رواية الاحتلال، التي يحاول ترويجها عبر ناطقيه، ووسائل إعلامه، وتذكر أنها لا تخرج عن نطاق ما يحدده الرقيب العسكري، وتضييق حدود النقل قدر المستطاع عن الإعلام الإسرائيلي مع ضرورة أن يكون النشر مصحوباً بالمصدر الإسرائيلي الأصلي.



وشددت على ضرورة الانتباه للأخبار والمعلومات التي يمكن أن تساهم في إرباك جبهتنا الداخلية، لاسيما تلك التي تُروج، ويجري تداولها دون مصدر واضح ومعلوم وثقة.





ونتمنى من الجميع الالتزام، وكلنا ثقة بأنكم على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية الواجبة للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي.

رام الله - دنيا الوطن