دولي

(روتر) الإسرائيلي: الجيش يعارض عملية عسكرية ضد غزة

(روتر) الإسرائيلي: الجيش يعارض عملية عسكرية ضد غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع: "إن الجيش الإسرائيلي يعارض الدخول في عملية عسكرية ضد غزة في ظل الظروف الحالية"، بحسب ما جاء على موقع (روتر) الإسرائيلي.

وأوضح المصدر، أن الانجرار لعملية عسكرية الآن سيكون بمثابة تكرار للحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 التي تعتبر عملية فاشلة في نظر القيادة الميدانية الرفيعة بالجيش الإسرائيلي.

ونقل الموقع ذاته، عن المصدر قوله: "الأمر الصحيح الذي يجب فعله الآن، هو التوصل إلى تهدئة خلال 24 ساعة، وتنفيذ عملية عسكرية موسعة بعد فترة زمنية من الإعداد والتجهيز، بحيث تكون العملية قصيرة وموضعية مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق عنصر المفاجأة، كما حصل في افتتاح عملية "عمود السحاب" التي تم فيها اغتيال الجعبري، والتي تم فيها أيضاً تحقيق عنصر الخداع والتضليل، حيث بدأت العملية أنذاك بالتزامن مع مكوث القيادة الإسرائيلية في الخارج.

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