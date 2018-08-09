القناة العاشرة: التصعيد الإسرائيلي لن يكون قصيراً والأيام المقبلة سنرى سلسلة ضربات جوية





وأضاف: "في الأيام المقبلة، سنرى سلسلة من الضربات الجوية والتصعيد في قطاع غزة".





يشار إلى أن طائرات الاحتلال، استهدفت مساء أمس الأربعاء، عدة أهداف تابعة لحركة حماس في مختلف محافظات قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين.









رام الله - دنيا الوطنقال ألون بن دافيد، المحلل العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية: "الضربة الافتتاحية للجيش الإسرائيلي في غزة، لن تكون قصيرة".