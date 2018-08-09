الجيش الإسرائيلي يُقلل عدد قواته على السياج مع غزة والسبب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، قرر التقليل من عدد قواته على السياج الفاصل مع قطاع غزة.
أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، قرر التقليل من عدد قواته على السياج الفاصل مع قطاع غزة.
وأرجع الجيش سبب هذا القرار إلى الخوف من عمليات القنص ونيران القذائف المضادة للدبابات.
يشار إلى أن طائرات الاحتلال، استهدفت عدة أهداف تابعة لحركة حماس مساء أمس الأربعاء، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بعدة رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة.
التعليقات