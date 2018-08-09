الجيش الإسرائيلي يُقلل عدد قواته على السياج مع غزة والسبب





وأرجع الجيش سبب هذا القرار إلى الخوف من عمليات القنص ونيران القذائف المضادة للدبابات.





يشار إلى أن طائرات الاحتلال، استهدفت عدة أهداف تابعة لحركة حماس مساء أمس الأربعاء، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بعدة رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة 14 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، قرر التقليل من عدد قواته على السياج الفاصل مع قطاع غزة.