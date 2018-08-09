الصحة: أربعة شهداء وإصابة 40 منذ التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة





وأشارت الوزارة على لسان المتحدث باسمها الدكتور أشرف القدرة، أن من بين الشهداء سيدة وطفلتها وجنينها الحامل به في الشهر التاسع، بالإضافة إلى أحد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.





وكانت طائرات الاحتلال، قد دمرت مبنى مؤسسة سعيد المسحال بشكل كامل، بعد أن أطلقت عليه ثمانية صواريخ من طائرة استطلاع، وصاروخين (إف 16).





يشار إلى أن طائرات الاحتلال، قصفت مساء امس الأربعاء، عدداً من المواقع والأهداف التابع لحركة حماس في محافظات قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس الأربعاء، حتى اللحظة، بلغت أربعة شهداء، وإصابة 40 آخرين.