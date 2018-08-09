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دولي

الخارجية الفرنسية: هناك حاجة مُلحة لحل سياسي دائم بشأن غزة

الخارجية الفرنسية: هناك حاجة مُلحة لحل سياسي دائم بشأن غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفرنسية: "إن الأحداث الأخيرة، أظهرت أن هناك حاجة مُلحة لإيجاد حل سياسي دائم بشأن قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حيث نددت بتصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة، وإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

ودعت الخارجية كلا الطرفين إلى الالتزام بالتهدئة، للحيلولة دون وقوع خسائر بشرية جديدة في صفوف المدنيين.

وقالت: "هذه الأحداث أظهرت الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي دائم بشأن غزة، والتعاطي بشكل فاعل مع الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان فلسطين".

وذكرت، أن هذه الحاجة يمكن تلبيتها فقط عبر رفع إسرائيل حصارها عن غزة، وعودة الحكومة الفلسطينية إلى غزة بصورة تامة.

وأكدت، أن باريس ستدعم الجهود التي تصب في هذا الإطار، مع شركائها الأوروبيين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة منذ ليلة الأربعاء، بينهم سيدة حامل بالشهر التاسع وطفلتها (عام ونصف)، وأصيب آخرون بجراح مختلفة.

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