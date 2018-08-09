صور.. كيف أصبح مبنى مؤسسة سعيد المسحال بعد قصفه بعشرة صواريخ؟
رام الله - دنيا الوطن
نشرت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صور، تظهر كيف أصبح مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافي غرب مدينة غزة، وذلك بعد قصفه مساء اليوم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعشرة صواريخ.
نشرت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صور، تظهر كيف أصبح مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافي غرب مدينة غزة، وذلك بعد قصفه مساء اليوم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعشرة صواريخ.
يشار إلى أن طائرات الاستطلاع، أطلقت ثمانية صواريخ على المبنى، ثم الحقته طائرة حربية بصاروخين من نوع (إف 16)، مما أسفر عن تدميره بشكل كامل وتحويله إلى ركام.
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