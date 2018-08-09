وزير العدل يتسلم دعوة رسمية من نظيره الياباني

رام الله - دنيا الوطن

التقى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل، عبد الناصر دراغمة، اليوم الخميس في مكتبه، نائب السفير الياباني لدى دولة فلسطين السيد تاكيشي أوتا، لتسليم دعوة رسمية من وزير العدل الياباني لنظيره الفلسطيني الاستاذ علي أبو دياك.

وأشاد دراغمة بالدعم الياباني السياسي والاقتصادي لدولة فلسطين ومؤسساتها الوطنية، وتحديداً المشاريع الاقتصادية في قطاع غزة ودعم المدينة الصناعية الزراعية في مدينة أريحا، متطلعاً إلى دعم ياباني لقطاع العدالة في فلسطين.ورحب الوكيل المساعد باسم وزارة العدل، والوزير علي أبو دياك بنائب السفير الياباني.من جانبه، أكد السيد أوتا على موقف بلاده الداعم لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، مشيراً إلى مواصلة الحكومة اليابانية تقديم الدعم الاقتصادي والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية.وأعرب عن أمله في مشاركة وزير العدل في المؤتمر الدولي القانوني، الذي تنظمة اليابان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.