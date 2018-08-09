شاهد: قصف مؤسسة المسحال.. من الزنانة وحتى f16

رام الله - دنيا الوطنانتشر مقطع فيديو للحظات استهداف مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافي غربي مدينة غزة، والذي دمرته طائرات الاحتلال بشكل كامل.وظهر في الفيديو الذي تم تصويره من أحد الأماكن القريبة من المؤسسة، الصواريخ التي هطلت عليه، بدءًا من صواريخ طائرات الاستطلاع، وحتى صواريخ الطيران الحربي f16، التي أدت صواريخها لتسوية المؤسسة بشكل كامل.