رغم قصف مكتب الجالية المصرية بغزة.. العلم المصري يبقى خفاقًا

رام الله - دنيا الوطنضمن استهدافات الاحتلال في قطاع غزة، قصف الطيران الحربي، مساء اليوم، مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافية غربي مدينة غزة.ويضم المبنى، المكون من خمسة طوابق، مكتب الجالية المصرية المتواجدة في قطاع غزة، في حين رد أحد المواطنين على القصف برفع العلم المصري فوق أطلال الركام بعد تسوية المبنى بشكل كامل.شاهد..