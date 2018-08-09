شاهد: لحظة استهداف مقاتلات f16 لمؤسسة المسحال بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافية غربي مدينة غزة، ودمرها بشكل مكامل.
وانتشر مقطع فيديو للحظة استهداف الطيران الحربي للمبنى، وحجم الأضرار الذي ألحقه هذا القصف، حيث أدى إلى تسوية المبنى بشكل كمل.
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافية غربي مدينة غزة، ودمرها بشكل مكامل.
وانتشر مقطع فيديو للحظة استهداف الطيران الحربي للمبنى، وحجم الأضرار الذي ألحقه هذا القصف، حيث أدى إلى تسوية المبنى بشكل كمل.
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