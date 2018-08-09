النائب العام يلتقي بوفد من بعثة الشرطة الأوروبية

رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الخميس، بوفد من بعثة الشرطة الاوروبية ممثلا برئيس البعثة الاوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية السيد كاوكو التوما، والسيدة كاتيا دومينيك نائبة رئيس البعثة، ورئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الاوروبية السيد جيوفاني جالزيجناتو، والسيدة ساندرا دودايتي القائمة باعمال المستشار السياسي والسيد اندرس لورسين خبير النيابة العامة، وبحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام الاستاذ خالد عواد.وقدم د. أحمد برّاك شرحا حول تطلعات النيابة العامة المستقبلية في اطار الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، والتحديات التي تواجهها، وتم التطرق الى أنشطة مشروع بعثة الشرطة الاوروبية والمشاريع التي تقدمها في مجال التدريب والدعم اللوجستي وبناء القدرات، حيث ثمن النائب العام د. أحمد براك دور بعثة الشرطة الاوروبية في مساندة ودعم عمل النيابة العامة في فلسطين.