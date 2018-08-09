شاهد: بأكثر من عشرة صواريخ.. الطيران الإسرائيلي يدمر مؤسسة "المسحال" بغزة بشكل كامل

رام الله - دنيا الوطناستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مؤسسة سعيد المسحال الثقافية، غربي مدينة غزة، بأكثر من عشرة صواريخ على عدة مرات، سواءً بالطيران الحربي (f16) أو طيران الاستطلاع.وأدى القصف الإسرائيلي، لإصابة 18 مواطنًا، نتيجة الشظايا المتناثرة من الصواريخ، وفقًا لما صرح به أيمن السحباني مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي.وسوّت الصواريخ الإسرائيلية، المبنى بالأرض، ودمرته بشكل كامل، فيما لم يُبلغ عن وقوع اصابات نتيجة القصف الإسرائيلي، كما أشار مراسلنا إلى أن المبنى كان فارغًا من الموظفين، لكن الاصابات كانت من المنازل القريبة من المؤسسة.يذكر، أن المؤسسة ثقافية تنموية، تدعم الأطفال وتحتوي على مسرح، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة إلكترونية وتقليدية، ومركز للدراسات والأبحاث، وقاعات معارض للفنون التشكيلية، علاوة على مختبرات كمبيوتر.ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف قطاع غزة، منذ الأمس، حيث قصف منذ ساعات الصباح الأولى بعشرات الغارات الجوية عدة أهداف.يتبع..