جنرال إسرائيلي يحذر جيشه: سيموت منا 700 جندي لو فكرنا باحتلال غزة

رام الله - دنيا الوطنحذر الجنرال الإسرائيلي شالوم هرري، من الفكرة التي جرى تداولها بين الأوساط العسكرية والسياسية في إسرائيل، والتي تدعو الجيش الإسرائيلي، لاعادة احتلال قطاع غزة.وقال الجنرال هرري: اعادة الجيش الإسرائيلي، احتلاه لقطاع غزة ثمنه باهظ جدًا، فالقطاع مليء بالأنفاق المفخخة والقناصة وعمليات الاختطاف، اضافة إلى أن هنالك عبر حدثت في الماضي سواءً في حروب غزة، أو حتى في جنوب لبنان.وأوضح أنه من المتوقع أن تؤدي عملية احتلال إلى مقتل 700 جندي إسرائيلي على الأقل.